Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
термодинамика
термодинамика
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована вчера в 1:23

Первый закон термодинамики перестал быть прежним: физики нашли лазейку в хаосе

Университет Западной Вирджинии предложил новую версию первого закона термодинамики для неравновесных процессов

Первый закон термодинамики всегда считался одним из краеугольных камней физики. Он утверждает: энергия не исчезает и не возникает из ниоткуда, она лишь меняет форму. Это правило десятилетиями помогало учёным анализировать работу тепловых машин, двигателей, турбин и даже процессов в живых организмах.

Однако исследователи из Университета Западной Вирджинии предложили радикально расширить его рамки. Их работа показывает, что привычная формулировка применима не только к системам в равновесии, но и к тем, где царят хаос и неустойчивость.

"Предположим, вы нагреваете воздушный шар", — сказал ведущий автор исследования Пол Кассак.

Учёный пояснил, что закон определяет, насколько нагреется газ внутри и как сильно расширится оболочка. Но до сих пор этот принцип корректно работал лишь при условии одинаковой температуры во всех точках системы.

Сравнение: классическая и новая версии закона

Подход Где работает Что учитывает Ограничения
Классическая версия Системы в равновесии Давление, температуру, плотность Нет описания процессов вне равновесия
Новая версия Системы вне равновесия Дополнительные параметры (потоки, градиенты) Требует сложных вычислений

Таким образом, если раньше закон словно "замерзал" при столкновении с хаотичными состояниями, то теперь его можно использовать гораздо шире — от плазмы в хвостах комет до работы квантовых компьютеров.

Советы шаг за шагом: как работает обновлённый подход

  1. Определить систему — газ, жидкость или плазму.

  2. Зафиксировать не только давление и температуру, но и параметры движения частиц, плотностные волны, магнитные поля.

  3. Применить математический аппарат для расчёта баланса энергии.

  4. Сравнить данные с экспериментами — например, с плазмой в лаборатории или с моделированием космической погоды.

Этот подход открывает новые горизонты для инженерии, энергетики и электроники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиваться классическим уравнением в сложных системах.

  • Последствие: неверные прогнозы поведения плазмы или квантовых систем.

  • Альтернатива: использовать расширенный вариант закона и программные комплексы для численного анализа (например, симуляторы плазменных процессов).

А что если…

А что если новые уравнения станут стандартом? Тогда мы сможем точнее прогнозировать магнитные бури, моделировать реакцию материалов в экстремальных условиях и проектировать электронику нового поколения. В будущем это может повлиять даже на создание управляемого термоядерного синтеза.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Более точное описание хаотичных систем Сложность вычислений
Применимость к реальным процессам — от космоса до химии Необходимость суперкомпьютеров
Возможность развития новых технологий Требует обучения специалистов

FAQ

Как выбрать подход к системе?
Если система находится в равновесии (например, закрытый сосуд с газом при постоянной температуре), можно использовать классическую версию. Для плазмы или турбулентных потоков — расширенную.

Сколько стоит внедрение новых методов?
Стоимость зависит от задач: от покупки программного обеспечения до использования мощных вычислительных кластеров.

Что лучше для прикладных задач — старая или новая модель?
Для простых процессов достаточно старой. Для сложных — только новая.

Мифы и правда

  • Миф: первый закон термодинамики устарел.

  • Правда: он не отменяется, а расширяется.

  • Миф: новые уравнения полностью заменят старые.

  • Правда: классическая версия остаётся удобным инструментом для простых задач.

3 интересных факта

  1. Первый закон был сформулирован в XIX веке на основе исследований Джоуля и Майера.

  2. Его применение лежит в основе работы двигателей внутреннего сгорания.

  3. В космосе подавляющее большинство процессов идёт вне равновесия, поэтому расширенная версия особенно актуальна для астрофизики.

Исторический контекст

  • 1850-е — формулировка первого закона термодинамики.

  • XX век — активное использование закона в инженерии и энергетике.

  • XXI век — развитие квантовой механики и астрофизики поставило задачу расширить рамки классических уравнений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астероид 2025 FA22 размером с небоскрёб пролетел мимо Земли — данные ESA сегодня в 0:26

Гигантский астероид размером с небоскрёб промчался мимо Земли — но это только начало

Огромный астероид пролетел мимо Земли, напугав одних и вдохновив других. Учёные объяснили, чем опасен такой визит и зачем его ждут снова.

Читать полностью » Геолог Мур обнаружил микросферулы и металлические частицы в океанских отложениях Баффинова залива вчера в 23:31

Баффинов залив хранит тайну: инопланетная пыль, изменившая климат Земли 12 800 лет назад

На дне Баффинова залива нашли инопланетную пыль возрастом 12 800 лет. Она стала ключевым доказательством теории о катастрофическом падении кометы в эпоху позднего дриаса.

Читать полностью » Учёные зафиксировали связь одиночества с вариабельностью сердечного ритма у 824 человек вчера в 23:13

Одиночество — это не судьба, а ловушка: как искажённая самооценка мешает строить настоящие связи

Учёные выяснили: одинокие люди склонны считать себя обузой для близких. Это искажённое восприятие усиливает замкнутость и мешает строить отношения.

Читать полностью » Археологи зафиксировали 950 бороздок в пещере Варибрук вчера в 22:58

Пещера, где руки танцевали с кристаллами: как жесты аборигенов Гунаи-Курнаи оживили тайны

В пещере Варибрук найдены отпечатки пальцев возрастом до 8400 лет. Они отражают ритуальные движения предков народа Гунаи-Курнаи, связанные с силой кристаллов.

Читать полностью » Учёные оценили численность населения майя в Центральных низменностях в 9,5–16 миллионов человек вчера в 22:25

Джунгли прячут тайну: майя были втрое больше, чем мы думали — лидар раскрыл 16 миллионов жителей

Новое исследование с применением лидара показало: Центральные низменности майя были домом для до 16 миллионов человек, что меняет представления о цивилизации.

Читать полностью » Австралийский университет: пары, познакомившиеся онлайн, испытывают меньше эмоциональной близости вчера в 21:45

Онлайн-любовь — это лотерея без приза: как виртуальные свидания убивают настоящую близость

Учёные выяснили: пары, начавшие отношения онлайн, в среднем испытывают меньше близости и преданности, чем те, кто познакомился в реальной жизни.

Читать полностью » Учёные впервые синтезировали метантетрол — молекулу с четырьмя гидроксильными группами вчера в 21:11

Эксперимент, который доказывает: жизнь могла начаться прямо в межзвёздных облаках

Учёные впервые синтезировали "суперспирт" метантетрол, который может объяснить происхождение строительных блоков жизни в космосе.

Читать полностью » ДВО РАН: минералы могут использоваться для безопасного захоронения радиоактивного цезия-137 вчера в 20:59

Минералы сжимаются: учёные раскрыли секрет, который изменит хранение радиоактивных отходов

Учёные выяснили, как меняются куплетскит и цезийкуплетскит при нагревании. Их свойства помогут в разработке материалов для захоронения радиоактивного цезия.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Обрезка цветоноса и правильный уход помогают орхидее вновь зацвести в домашних условиях
Технологии

Nature: китайская команда представила модель DeepSeek-R1, способную рассуждать без подсказок
Туризм

РЖД: проект ВСМ-4 "Союз" Москва–Минск может сократить путь до трёх часов
Спорт и фитнес

Спортивные медики: хроническая усталость и гормональные сбои указывают на перетрен
Питомцы

Очки для собак: ветеринары объяснили, когда нужны корректирующие модели
Спорт и фитнес

Врачи: упражнения в висе и боковые планки задействуют пресс лучше скручиваний
Садоводство

Озимая рожь помогает защитить почву от размыва в Ханты-Мансийском округе
Авто и мото

Ford отзывает 102 тысячи седанов Taurus 2016–2019 годов из-за дефекта дверных накладок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet