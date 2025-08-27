Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:29

Греция удивила: прямо в воде появляется пар, а туристы купаются часами

Кос, Кифнос и Икария: где в Греции найти пляжи с термальными источниками

От северной части Греции до крошечных островов Эгейского моря — всюду встречаются места, где горячая вода, насыщенная минералами, выходит прямо к морю. Такие природные "спа" удивляют даже бывалых путешественников: купание здесь становится не просто отдыхом, а настоящим оздоровительным ритуалом.

Мы собрали самые интересные пляжи с термальными источниками, которые стоит посетить каждому, кто ищет гармонию между морем и целебной водой.

Кос: Эмброс Термас

На юго-востоке острова Кос, в 12 километрах от города, скрывается маленький пляж без привычного золотого песка. Скалы, тёмная галька и бирюзовое море создают дикий пейзаж, а из-под земли здесь бьёт горячий источник.

Температура воды достигает 50°C у самого выхода, а ближе к морю остывает до комфортных 30°C. Пляж не оборудован, но у одного из краёв расположено кафе, где можно взять шезлонг и насладиться видом.

Кифнос: остров термальных легенд

Кифнос называют "Термия" — благодаря множеству горячих источников. Самые известные находятся в деревне Лутра.

Агии Анаргири — источник с солёной водой около 36°C. Его рекомендуют при артрите и ревматизме. Он расположен прямо внутри старого водолечебного центра.
Какавос — горячий источник до 52°C, богатый бромидами и йодом, полезен для кожи.
Во времена короля Оттона эти места стали популярны у знати, а неподалёку была построена водолечебница по проекту архитектора Теофилоса Хансена. Сегодня же путешественники могут окунуться в естественные бассейны, созданные руками местных жителей прямо у моря.

Эвбея: Бани Эдипсоса

Эдипсос — один из самых знаменитых курортов страны. В 1980-е сюда приезжали в основном пожилые люди, но сейчас горячие источники облюбовали отдыхающие всех возрастов.

На пляже вода бьёт прямо у городской ратуши и начальной школы. Те, кто предпочитает комфорт, могут выбрать спа-процедуры в отелях с бассейнами термальной воды.

В окрестностях — более 80 источников, чьи воды считаются полезными при ревматизме, невралгиях, гинекологических болезнях и кожных недугах.

Метана: след древнего вулкана

Полуостров Метана на восточном побережье Пелопоннеса известен своими источниками ещё с античных времён.

Наиболее популярное место — "Термы Павсания" в деревне Агиос Николаос. Здесь, прямо у моря, оборудован бассейн с горячей водой, которую можно включить, нажав зелёную кнопку у небольшого каменного домика.

Местные источники используют для облегчения хронических болей, болезней суставов, неврозов и даже проблем с дыханием.

Икария: остров долгожителей

Икария входит в список мировых "Голубых зон" — регионов, где люди живут дольше обычного. Секрет долголетия местные связывают и с природными источниками.

В посёлке Терма горячая вода поднимается прямо со дна моря. На краю пляжа скрыта пещера, где температура ощущается особенно сильно. Ещё один источник можно найти у часовни Агиа-Кириаки, недалеко от аэропорта.

Здесь отдых превращается в особый ритуал, соединяющий море, природу и здоровье.

Живительная сила воды

Каждый из этих уголков Греции хранит свою историю, но объединяет их одно: термальные источники делают отдых не только ярким, но и полезным для здоровья. Путешественники, однажды испытавшие купание в горячем море, возвращаются сюда снова и снова, ведь такие места дарят не просто впечатления, а особую гармонию тела и души.

