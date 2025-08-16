Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 1:26

Термальное озеро в Венгрии удивило туристов — вода остаётся тёплой даже зимой

В Венгрии работает курорт Хевиз с тёплым озером для лечения суставов и кожи

На юго-западе Венгрии, всего в двух часах езды от Будапешта или Загреба, скрывается одно из самых необычных мест Европы — курортный город Хевиз. Здесь находится крупнейшее на континенте термальное озеро, вода в котором круглый год остаётся тёплой и целебной.

Лечебная сила воды

Температура озера держится на уровне 33-35 °C летом и около 26-28 °C зимой, позволяя купаться в любое время года. Уникальный состав воды включает серу, кальций, магний и гидрокарбонаты, а также лёгкое радиоактивное излучение. Благодаря этому купание в Хевизе помогает при:

  • ревматизме и артрите,
  • заболеваниях позвоночника и суставов,
  • кожных проблемах, включая экзему и псориаз,
  • хронических болях и воспалениях.

Традиции курортного лечения здесь уходят во времена Римской империи, когда первые поселенцы уже использовали местные источники для оздоровления.

Атмосфера покоя и доступные цены

Озеро открыто круглый год. Стоимость билета на целый день в 2025 году составляет около 7500 форинтов (550 чешских крон), трёхчасовое посещение обойдётся примерно в 4500 форинтов. Для постоянных гостей предлагаются абонементы на 10 и 20 часов, действительные несколько недель.

Курорт стал особенно любим чешскими туристами: дорога из Братиславы занимает около двух с половиной часов, а сочетание доступных цен и высокого качества сервиса делает поездку привлекательной даже на выходные.

Отдых не только в воде

Хевиз — это не только озеро. Вокруг курорта расположены роскошные отели, уютные семейные виллы и гостевые дома. В центре города кипит жизнь: кафе, рестораны с венгерской кухней и фермерский рынок, где можно попробовать местные сыры, колбасы и шнапс.

Любителям вина стоит заглянуть на Винный холм с панорамным видом и дегустациями напитков. А всего в нескольких километрах находится Кестхей с величественным дворцом семьи Фештетичей и Балатон, крупнейшее озеро Центральной Европы, где можно устроить прогулку на лодке.

Для ценителей истории

Тем, кто ищет атмосферу древности, понравится средневековый замок Шюмег с его величественными видами и аутентичной архитектурой. Такой набор впечатлений делает Хевиз универсальным местом: здесь можно совместить оздоровление, культурный отдых и гастрономические открытия.

