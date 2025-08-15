Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Йоркширский терьер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:04

Миниатюрный герой Второй мировой: этот йоркширский терьер изменил историю

Йоркширский терьер Смоки стала первой в мире официальной собакой-терапевтом

Мы привыкли, что собаки-терапевты — это крупные, спокойные и ласковые псы вроде лабрадоров или голден-ретриверов. Но первой в мире официальной терапевтической собакой стала крошка весом меньше пяти килограммов — йоркширский терьер по кличке Смоки. Её история началась в суровых условиях Второй мировой войны и навсегда изменила представление о возможностях маленьких собак.

Из джунглей в отряд

Смоки обнаружили американские солдаты в густых джунглях Новой Гвинеи в 1944 году. Вскоре её новым хозяином стал капрал Уильям А. Уинн, опытный кинолог. Несмотря на свои миниатюрные размеры, йорка быстро доказала, что обладает огромным умом и мужеством. Она освоила более 200 команд, понимала жесты, носила собственный рюкзак и легко приспосабливалась к фронтовой жизни.

На передовой и в госпиталях

Смоки сопровождала Уинна на заданиях, поднимала боевой дух солдат и навещала раненых. Её весёлый характер и доброжелательность давали бойцам ощущение дома даже в самых тяжёлых условиях. В условиях фронта она стала не просто талисманом, а настоящим символом надежды.

Возвращение и новая роль

В 1945 году, после окончания войны, большинство служебных собак так и остались за границей, но Уинн смог вернуть Смоки в США. В родном Кливленде она продолжила службу — теперь уже в мирных условиях. Она участвовала в ветеранских встречах, сопровождала ветеранов и помогала им справляться с посттравматическим стрессом, задолго до того, как профессия "собака-терапевт" получила официальное признание.

Подвиги, которые не забываются

Смоки пережила атаки камикадзе, тайфун, 12 боевых авиамиссий и укус ядовитой сколопендры длиной 15 сантиметров. Она спасла жизнь Уинну, предупредив о снаряде, и выполнила уникальную миссию — протянула телефонный кабель через вражескую территорию. Эти эпизоды стали легендой и вошли в книги: мемуары Уильяма Уинна Yorkie Doodle Dandy, биографию Дамиена Льюиса Smoky the Brave и детскую историю Нэнси Ро Пимм Smoky, the Dog That Saved My Life.

Память, высеченная в камне

В Кливленде установлен мемориал "Смоки и собакам всех войн". Он служит напоминанием, что преданность и героизм не зависят от размеров. Смоки навсегда осталась в истории как доказательство того, что даже самый маленький пёс способен на великие дела.

Интересные факты о собаках на войне

  • Во время Второй мировой войны американская армия использовала более 10 000 собак для связи, охраны и поиска.
  • Некоторые служебные собаки получали настоящие военные награды, включая медали за отвагу.
  • Вьетнамская война стала первой, где собак официально эвакуировали вместе с солдатами.

История Смоки — это напоминание о том, что героизм не измеряется ростом или весом. Её преданность, смелость и любовь к людям сделали её не только символом надежды на войне, но и пионером в сфере терапевтической помощи.

