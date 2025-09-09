Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кишечный виром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:21

То, что убивало, теперь лечит: какие вирусы стали оружием против онкологии

Мы привыкли думать о вирусах как об угрозе здоровью. Однако иммунолог, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков в интервью "Вечерней Москве" рассказал, что именно вирусы могут стать основой для препаратов против кишечных инфекций и даже онкологии.

Бактериофаги: враги бактерий

Наиболее известные лекарства на основе вирусов — это бактериофаги. Они избирательно уничтожают болезнетворные бактерии в кишечнике и помогают справляться с различными инфекциями. Такой метод применяется как альтернатива антибиотикам и зачастую работает эффективнее.

Онкология и онколитические вирусы

Особое внимание Крючков уделил применению вирусов в лечении злокачественных опухолей.

  • При раке клетки теряют контроль и подавляют работу иммунной системы.

  • Введение онколитического вируса в опухоль вызывает воспаление и активирует иммунный ответ организма.

Однако эксперт подчеркнул: "Определенные вирусы работают против определенных опухолей. Так что нельзя считать это панацеей против онкологии".

Вирусы в генной терапии и вакцинах

Помимо лечения инфекций и онкологии, вирусы активно применяются в:

  • генной терапии - как "транспорт" для доставки нужных генов в клетки;

  • создании вакцин - в том числе против COVID-19. Крючков напомнил, что антиковидная вакцина основана на живом вирусе, который не способен размножаться и не несёт угрозы.

Итог

Вирусы могут быть не только источником заболеваний, но и мощным инструментом современной медицины. От бактериофагов до онколитических технологий — их потенциал становится всё более очевидным.

