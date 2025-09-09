То, что убивало, теперь лечит: какие вирусы стали оружием против онкологии
Мы привыкли думать о вирусах как об угрозе здоровью. Однако иммунолог, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков в интервью "Вечерней Москве" рассказал, что именно вирусы могут стать основой для препаратов против кишечных инфекций и даже онкологии.
Бактериофаги: враги бактерий
Наиболее известные лекарства на основе вирусов — это бактериофаги. Они избирательно уничтожают болезнетворные бактерии в кишечнике и помогают справляться с различными инфекциями. Такой метод применяется как альтернатива антибиотикам и зачастую работает эффективнее.
Онкология и онколитические вирусы
Особое внимание Крючков уделил применению вирусов в лечении злокачественных опухолей.
-
При раке клетки теряют контроль и подавляют работу иммунной системы.
-
Введение онколитического вируса в опухоль вызывает воспаление и активирует иммунный ответ организма.
Однако эксперт подчеркнул: "Определенные вирусы работают против определенных опухолей. Так что нельзя считать это панацеей против онкологии".
Вирусы в генной терапии и вакцинах
Помимо лечения инфекций и онкологии, вирусы активно применяются в:
-
генной терапии - как "транспорт" для доставки нужных генов в клетки;
-
создании вакцин - в том числе против COVID-19. Крючков напомнил, что антиковидная вакцина основана на живом вирусе, который не способен размножаться и не несёт угрозы.
Итог
Вирусы могут быть не только источником заболеваний, но и мощным инструментом современной медицины. От бактериофагов до онколитических технологий — их потенциал становится всё более очевидным.
