Зеркало в интерьере
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:10

Дом-терапия — новый тренд, который лечит лучше психолога

Психологи и дизайнеры назвали приёмы дома-терапии, помогающие снизить стресс в семье

Интерьер — это не только стены и мебель, но и отражение внутреннего состояния семьи. Сегодня всё больше дизайнеров работают в тандеме с психологами, создавая "дом-терапию" — пространство, которое помогает справляться со стрессом, вдохновляет и поддерживает в разные периоды жизни.

Когда гормоны диктуют интерьер

Будущие родители часто стремятся оформить детскую в розовых или голубых тонах. Но чрезмерная "сахарность" быстро устаревает, а малыши вырастают в школьников, которым розовые пони уже неинтересны.

"Это немного притушит гормоны и поможет спланировать будущий интерьер без излишней ванильно-сахарной атмосферы", — рассказала архитектор Алина Князева.

Лучше подумать о будущем — выбрать универсальные спокойные оттенки и добавить детали, которые легко заменить.

Ремонт и школа: двойной стресс

Если ремонт совпадает с началом учебного года, напряжение в семье возрастает. Психологи советуют не спешить: лучше закончить ремонт позже, чем подвергать ребёнка стрессу от переезда и адаптации к новой школе одновременно.

Подростки и их пространство

В переходном возрасте важно уважать личные границы ребёнка. Иногда лучше доверить обсуждение интерьера дизайнеру: с посторонним подростки общаются спокойнее. Комната должна учитывать особенности: открытые зеркала — для тех, кто гордится собой, и спрятанные — если подросток стесняется внешности. Это помогает превратить комнату в безопасное пространство.

Когда дети уехали

Многие родители стремятся переделать комнату повзрослевшего ребёнка в кабинет или гардеробную. Но эксперты советуют не спешить.

"Рекомендуем сохранить комнату хотя бы до 25 лет ребёнка. Его сохранённая комната станет опорой в первых взрослых испытаниях", — подчёркивает Князева.

Текстиль как источник уюта

На завершающем этапе ремонта часто экономят на коврах и шторах. Но именно текстиль задаёт настроение и создаёт ощущение дома. Поменяв занавески или плед, можно полностью преобразить пространство и даже скорректировать эмоциональный фон.

Зеркала и возраст

С возрастом восприятие себя меняется, и отражение в зеркале может вызывать дискомфорт. Поэтому в доме пожилых людей стоит ограничить количество зеркальных поверхностей, оставив только необходимые в ванной или прихожей.

Дом как терапия

Дизайн-терапия помогает создавать пространство, где интерьер не давит, а лечит душу: поддерживает в трудные времена, вдохновляет на перемены и даёт чувство стабильности. Вероятно, в будущем "интерьерные психологи" станут такой же привычной профессией, как и дизайнеры.

