Beto Carrero World
© commons.wikimedia.org by HVL is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Туристы в восторге: два бразильских парка сорвали мировую награду

Парки Beto Carrero World и Hopi Hari в Бразилии признаны одними из лучших в мире

Два крупнейших парка развлечений в Бразилии оказались в числе лучших в мире по версии престижной международной премии. Жюри оценивало не только инфраструктуру и инновации, но и уровень сервиса, безопасность и разнообразие аттракционов. Такой результат укрепляет позиции страны как одного из самых привлекательных туристических направлений для семей и молодежи, ищущих незабываемых впечатлений.

Beto Carrero World: символ масштаба и новаторства

В Санта-Катарине расположен Beto Carrero World — крупнейший тематический парк в Латинской Америке. Его территория превышает 14 миллионов квадратных метров. Здесь можно найти всё: от экстремальных американских горок до просторных детских зон, аквапарка и культурных мероприятий.

Парк активно внедряет современные технологии: симуляторы, элементы дополненной реальности, новые стандарты безопасности и комфорта. Это делает его не только центром развлечений, но и своеобразным эталоном для индустрии.

Hopi Hari: магия под Сан-Паулу

В штате Сан-Паулу работает Hopi Hari — парк, известный своей оригинальной тематикой и богатым выбором аттракционов. Для детей здесь предусмотрены мягкие и яркие зоны, а любителям адреналина предлагают головокружительные горки.

Особое внимание парк уделяет шоу и сезонным событиям. Постоянные обновления декораций и программ обеспечивают интерес к посещению в любое время года.

Экономический и социальный эффект

Эти парки играют значимую роль не только в туризме, но и в экономике. Они создают тысячи рабочих мест, стимулируют малый и средний бизнес в регионах, а также укрепляют сектор услуг.

Что учитывали жюри награды

Ключевыми критериями премии стали:

  • инновационность и уникальность аттракционов,
  • высокий уровень удовлетворенности посетителей,
  • стандарты безопасности,
  • меры устойчивого развития,
  • способность подстраиваться под мировые тенденции в индустрии развлечений.

Перспективы роста

Оба парка продолжают развиваться: расширяют территорию, инвестируют в новые аттракционы и инфраструктуру. Их успех подтверждает растущий интерес к тематическому туризму и открывает перспективы для появления новых проектов по всей стране.

Практические советы для туристов

Тем, кто планирует поездку, стоит рассмотреть визит в низкий сезон — это позволит избежать больших очередей. Также парки предлагают абонементы и специальные пакеты, включающие сразу несколько посещений.

Будущее индустрии развлечений в Бразилии

Международное признание стало мощным стимулом для всей отрасли. Теперь Бразилия не только удерживает туристов у себя, но и формирует новые стандарты отдыха в Латинской Америке. Всё указывает на то, что тематические парки страны ждёт дальнейшее расширение и усиление роли в мировом туризме.

