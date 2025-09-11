Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Европа-парк
Европа-парк
© commons.wikimedia.org by Thomas Berwing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:17

Этот немецкий парк снова вошёл в мировую историю — причина ошеломляет

Журнал Amusement Today: Europa-Park снова возглавил мировой рейтинг парков развлечений

В Русте, Германия, уже десятилетиями работает парк, который не раз завоёвывал сердца путешественников. На премии Golden Ticket Awards, прошедшей 6 сентября в парке Carowinds (Северная Каролина), Europa-Park вновь назвали лучшим парком развлечений в мире. В голосовании приняли участие 500 экспертов и путешественников.

Пятьдесят лет эмоций и рекордов

Открытый в 1975 году между Шварцвальдом и Вогезами, парк за полвека превратился в одно из главных туристических направлений Европы. Ежегодно он принимает более 5 миллионов гостей, предлагая сотню аттракционов и представлений.

"Победа в десятый раз в этом юбилейном году — это мощный символ", — отметили организаторы.

Постоянный лидер рейтингов

С 2014 года парк удерживает первенство в списках журнала Amusement Today. Единственным исключением стал 2023 год, когда на первое место вышел американский "Долливуд". Теперь же Europa-Park вернул себе лидерскую позицию, подтвердив статус и признание публики.

Аттракционы мирового уровня

Жюри также обратило внимание на американские горки Voltron Nevera. Этот аттракцион, построенный на приводах Rimac, должен открыться в 2024 году, но уже входит в десятку лучших в мире. Премию он получил за уникальный старт с уклоном 105° и впечатляющую атмосферу, сообщает France 3 Grand Est.

Не осталась без внимания и ещё одна новинка — водные горки Rocking Boat, где лодки двигаются задним ходом и выполняют резкие повороты. Этот аттракцион признали лучшим новшеством года, пишет Le Figaro.

Символ юбилея

Для семьи Мак, которая управляет парком, награда стала не просто признанием, а подарком к 50-летию. Такой результат ещё раз доказывает: Европа-парк умеет удивлять и продолжает задавать тон в индустрии развлечений.

