Как инцидент в аэропорту Сингапура завершился для известных пловцов

Два известных итальянских пловца, Кьяра Тарантино и Бенедетта Пилато, оказались в центре громкого инцидента в аэропорту Сингапура. Спортсменок задержали по подозрению в краже парфюмерии. Инцидент произошел 15 августа, когда они возвращались домой после чемпионата мира по водным видам спорта. Полиция задержала девушек перед посадкой на рейс, обвинив их в том, что они вынесли товары из магазина без оплаты.

Записи с камеры видеонаблюдения, подтверждающие инцидент, показывают, как Тарантино прячет продукцию в сумке Пилато. Несмотря на то, что ситуация выглядела очень серьезной, благодаря вмешательству посольства Италии в Сингапуре вопрос был решен быстро. Спортсменок отпустили, вернув их документы и ограничившись предупреждением.

Позже Пилато прокомментировала происшествие, заявив, что оказалась "косвенно замешана" в этом инциденте, и подчеркнула, что никогда бы не совершила подобное: "Я ценю спортивные ценности, справедливость и честность", — добавила она.

Бенедетта Пилато - чемпионка Европы 2021 года на дистанции 50 метров брассом, а Кьяра Тарантино - бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года в эстафете.