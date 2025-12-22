Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:48

Мошенничество с угрожающим предлогом: 390 тысяч рублей украдены у пенсионерки в Крыму

Преступник, выманивший деньги у 86-летней женщины, задержан в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении 390 тысяч рублей у 86-летней женщины. Прокуратура Крыма сообщила о завершении расследования, и дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Преступление было совершено по предварительному сговору, а методы, использованные злоумышленником, были направлены на эксплуатацию доверчивости пожилого человека.

Хищение под предлогом защиты родственника

По данным следствия, преступление произошло в середине ноября 2025 года. Мошенник обманным путём выманил крупную сумму денег у пожилой женщины. Он убедил её, что средства необходимы для предотвращения уголовного преследования её родственника. Якобы, деньги требовались для защиты от ответственности за ДТП, в котором якобы был замешан её близкий. Поддавшись манипуляциям и переживаниям за родственника, женщина передала злоумышленнику 390 тысяч рублей.

Данный случай ярко демонстрирует, как преступники используют доверие пожилых людей, играя на их страхах и эмоциях. Ситуации подобного рода являются очень распространёнными в последнее время, и они создают серьёзную угрозу для людей пожилого возраста, которые часто не имеют достаточно информации о том, как защититься от таких манипуляций.

Быстрое задержание преступника и возврат средств

Несмотря на успешное проведение мошеннической операции, злоумышленник не успел распорядиться деньгами, так как был задержан сотрудниками полиции. При задержании у него были изъяты похищенные деньги, которые впоследствии были полностью возвращены потерпевшей. Это явилось значительным достижением для правоохранительных органов, так как женщина смогла вернуть все свои средства, не понеся финансовых потерь.

Такие случаи особенно важны с точки зрения профилактики. Они показывают, как эффективно может работать система правоохранительных органов, когда мошенничество удаётся раскрыть на ранней стадии и избежать финансовых потерь у потерпевшего.

Судебное разбирательство

Сейчас уголовное дело передано в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Преступник будет отвечать за свои действия в суде. Ожидается, что разбирательство по делу станет важным шагом в борьбе с мошенничеством в регионе, так как подобные преступления против пожилых граждан требуют особого внимания со стороны как правоохранительных органов, так и общества в целом. Подобные ситуации становятся причиной для повышения осведомлённости граждан о способах защиты от мошенников, а также для усиления профилактической работы среди пенсионеров.

Таким образом, хотя данный случай был разрешён благоприятно для потерпевшей, он остаётся напоминанием о важности бдительности и осторожности, особенно в отношении мошенничества, которое всё чаще становится направленным на пожилых людей.

Читайте также

Краснодарский край входит в десятку лучших регионов России сегодня в 12:16
Стабильность на высоте: Кубань заняла место среди десяти лучших регионов страны по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Краснодарский край оказался в числе ведущих российских регионов, набрав стабильные баллы в сфере качества жизни и экономики, подтвердив свой высокий уровень социально-экономического развития.

Читать полностью » Арктический воздух приносит морозы на юг России — синоптики вчера в 16:19
Арктика прорвалась на юг: морозы идут туда, где их не ждут

Арктический холод стремительно движется на юг России: в конце декабря отрицательные температуры ожидаются даже в Краснодаре.

Читать полностью » В Крыму начислили имущественных налогов на 3,3 млрд рублей — ФНС вчера в 12:01
Платят почти все — и это не Москва: как Крым вырвался в лидеры по налоговой дисциплине

Крымчане заплатили 3,3 млрд рублей имущественных налогов и вошли в число самых дисциплинированных налогоплательщиков России.

Читать полностью » Крым восстановил статус всероссийской здравницы спустя 105 лет — Константинов вчера в 11:56
Полуостров вернул себе главное предназначение: почему в Крым едут лечиться даже зимой

Крым вновь укрепляет статус всероссийской здравницы и готовится принять миллионы туристов, предлагая новогодний отдых и лечение круглый год.

Читать полностью » В Крыму заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла сезонного пика — Асие Абдурашидова 20.12.2025 в 12:01
Приёмные покои забиты: в Крыму вирусы вышли на сезонный максимум

В Крыму фиксируют пик гриппа и ОРВИ: 70% обращений в больницы связаны с вирусными инфекциями дыхательных путей.

Читать полностью » Логистика остаётся главным риском для топливного рынка Крыма — Станислав Митрахович 20.12.2025 в 11:51
Топливо есть, но не всегда вовремя: почему Крым живёт от пика к пику

Эксперт объяснил, почему даже крупные нефтяные компании не смогут полностью снять риски дефицита топлива в Крыму.

Читать полностью » Энотуризм и агроэкскурсии активно развиваются в Крыму — Светлана Возная 20.12.2025 в 11:43
Один день — три впечатления: новый формат отдыха, который выбирают в Крыму

Гастрономия становится главным магнитом для гостей Крыма: от улиточных ферм до энотуров и новых ресторанных форматов.

Читать полностью » Крым сделает ставку на всесезонный туризм и качество сервиса — Сергей Ганзий 20.12.2025 в 11:38
Крым едет в регионы — не за туристами, а за вниманием: стартует большая презентация полуострова

Крым запускает масштабную кампанию по продвижению туризма в регионах России, делая ставку на сервис, людей и всесезонный отдых.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Повышенная чувствительность к дофамину увеличивает риск зависимости — врач Маршак
Питомцы
Самостоятельное назначение питомцам витаминов опасно — ветеринар Гольнева
Общество
Пенсионная система в России начала показывать положительные результаты — Бессараб
Туризм
Red Wings возобновит рейсы Москва—Эйлат с 19 февраля раз в неделю — ТАСС
Наука
Новый метод омоложения иммунной системы показали учёные на старых мышах – журнал Nature
Происшествия
В Норильске расследуют смерть ребёнка от истощения — ТАСС
Спорт и фитнес
Сборная России завершила 2025 год на 33 месте рейтинга ФИФА — ТАСС
Мир
Рада формирует рабочую группу по выборам при военном положении — РИА Новости
