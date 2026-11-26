Освобождение культурных учреждений от уплаты налога на добавленную стоимость станет мощным стимулом для развития отрасли и позволит организациям направлять дополнительные средства на зарплаты сотрудникам, убежден кинокритик, киножурналист Давид Шнейдеров. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что подобные преференции жизненно необходимы творческим коллективам, поскольку театральное искусство в принципе не способно полноценно функционировать без финансовой поддержки.

Ранее сообщалось, что освобождение от НДС рассматривается как инструмент привлечения малого бизнеса в творческую среду. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог заявил, что данная мера станет дополнительным подспорьем для студий и театров, не отменяя при этом действующую систему грантов. По мнению сенатора, включение индивидуальных предпринимателей в перечень льготников поможет расширить кадровый и производственный потенциал киноиндустрии.

Эксперт выразил полную поддержку данной инициативе, отметив, что налоговая нагрузка в размере 20% является существенной для культурных площадок. Эксперт особо выделил важность обеспечения равного доступа к льготам для всех участников рынка, независимо от их творческой направленности или приверженности определенным ценностям.

Стоит заметить, что финансовая устойчивость отрасли напрямую влияет на рынок развлечений — например, аналитики прогнозируют, что сборы кинотеатров могут показать значительный рост в периоды праздничного ажиотажа.

"Театр не может существовать без дотаций. Если театр освободить от НДС, то сумма денег, которые театр сможет тратить, в том числе на зарплату артистам, достаточно прилично увеличится. Это очень хорошая идея", — пояснил Шнейдеров.

Кинокритик, опираясь на личный опыт руководства одной из первых частных театральных площадок Москвы, назвал инициативу "колоссальной помощью". Поддержка частного сектора в культуре крайне актуальна, учитывая динамику индустрии. Так, по итогам прошлого года итоги кинопроката продемонстрировали лидерство отечественных хитов, что подтверждает запрос аудитории на локальный контент.

"Самое главное, чтобы эта идея распространилась на все театры, а не на избранные. Чтобы все театры, даже у которых, возможно, расходятся представления о красоте, о нравственных ценностях, о традиционных ценностях расходятся. Театр должен, конечно, быть освобожден от НДС", — добавил специалист.

Важным фактором развития среды остается и вовлечение молодежи. Сейчас программа Пушкинская карта готовится к масштабному обновлению, что должно упростить доступ к культурным мероприятиям. Однако отрасль сталкивается и с трудностями: в праздничные дни рекордные показатели сборов соседствуют с необходимостью адаптации к новым экономическим реалиям и налоговым изменениям.

Проверено экспертом: эксперт в области культуры Николай Белов

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