Театр Амазонас, Манаус, Бразилия
© commons.wikimedia.org by Karine Hermes is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:54

Театры на грани исчезновения: как история борется с бетоном и временем

Когда древний афинский Одеон Герода Аттика закрылся на трёхлетнюю реставрацию, поклонники театра ощутили утрату: ведь этот амфитеатр у подножия Акрополя считался одним из самых поразительных архитектурных наследий античности. Но искусство не знает пауз, и, пока мастера восстанавливают мраморные своды Афин, стоит обратить внимание на другие сцены мира, где история и культура звучат не менее величественно.

От древности до кабуки: театр Минамидза, Киото

В сердце Киото, на месте, где уже более четырёх веков зарождаются легенды японской сцены, стоит театр Минамидза. Первое здание здесь появилось в 1610 году, а нынешнее — в 1929-м, но дух старинного кабуки сохранился. Его изогнутая крыша в стиле Момояма и сторожевая башня ягуру создают ощущение путешествия во времени. Интерьер театра — настоящее торжество красного и золота, с изысканным кессионным потолком и широкими ложами.
Самые бюджетные, но эффектные места — на третьем этаже: зритель оказывается будто над сценой и видит всё безупречно.

В сердце джунглей: Театр Амазонас, Манаус, Бразилия

Среди влажных лесов Амазонии, на берегу реки Негро, вырос шедевр XIX века — Театр Амазонас. Его открытие в 1896 году стало символом богатства эпохи каучукового бума. Здание строили из материалов со всего света: сталь доставили из Глазго, люстры — из Италии, мраморную лестницу — из Португалии, а разноцветные плитки купола — из Франции. Они выложены в виде бразильского флага и сверкают под солнцем, будто чешуя тропической рыбы.
Главный зал украшает занавес 1894 года с изображением реки Негро, а деревянный пол, собранный из 12 000 кусочков амазонских пород без клея, сам по себе произведение искусства. Сегодня здесь проходят оперные фестивали и экскурсии, знакомящие гостей с архитектурными чудесами здания.

Palacio de Bellas Artes, Мехико, Мексика

Мексиканский Дворец изящных искусств — воплощение сочетания силы и красоты. Его строительство, начавшееся в 1904 году, затянулось на три десятилетия из-за революции и особенностей грунта столицы. Но в 1934 году двери театра открылись, и мир увидел архитектурный шедевр в стиле ар-деко.
Фасад выполнен из белого мрамора, а интерьер украшен масками майя и фресками Диего Риверы. Главная гордость — занавес, собранный из миллиона кусочков стекла Tiffany. На нём изображены вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль, словно охраняющие Мехико с высоты. Сегодня этот театр — центр национальной оперы и симфонических концертов.

Муниципальный дом, Прага, Чехия

Пражский Муниципальный дом — не просто театр, а символ национального возрождения. Построенный в 1905 году, он объединил лучшие умы чешского модерна — художника Макса Швабинского и скульптора Ладислава Шалоуна. Здесь находится знаменитый Зал Сметаны, где проводятся концерты классической музыки.
Зрителей встречают мозаики, витражи и лепнина, а под куполом — изящный стеклянный орнамент. Вдохновением для скульптур стали легенды о Вышеграде. Посещение Муниципального дома — это не просто поход на концерт, а знакомство с чешской культурой во всей её утончённости.

Театр Минак, Корнуолл, Великобритания

Высеченный в граните над пляжем Порткурно, театр Минак в графстве Корнуолл кажется древним, хотя был создан в 1920-х годах энтузиасткой Ровеной Кейд. Она построила амфитеатр прямо в своём саду, чтобы местная труппа могла играть здесь "Бурю" Шекспира.
Сегодня над морем проходят десятки спектаклей — от "Гамлета" до "Собаки Баскервилей". Зрители сидят на каменных террасах, любуясь одновременно сценой и океаном, где часто можно увидеть дельфинов.

Гражданский оперный театр, Бостон, США

Бостонский театр, построенный в 1928 году архитектором Томасом Лэмбом, был задуман как дань уважения актёру Бенджамину Киту. Здание сияет роскошью — каррарский мрамор, ковры, созданные по образцу тех, что в Библиотеке Конгресса, и золото в каждой детали.
В 1990-х театр пережил масштабную реконструкцию стоимостью 54 миллиона долларов: восстановили фрески и покрыли стены двумя килограммами сусального золота. Сегодня здесь идут мюзиклы, классические постановки, а для ценителей архитектуры проводятся экскурсии за кулисы.

Большой театр Харбина, Китай

Современный и футуристичный, Большой театр Харбина напоминает застывшую снежную волну. Его волнообразные линии отражают суровую красоту северного Китая, а мраморные залы кажутся продолжением зимнего пейзажа.
Основной зал отделан маньчжурским ясенем, создающим ощущение тепла среди белоснежных стен. Сцена приспособлена под разные виды искусства — от балета до симфонических концертов. Это один из самых инновационных театров Азии, гармонично сочетающий архитектуру, природу и технологии.

Steinmetz Hall, Орландо, США

В Орландо, где звуки джаза соседствуют с детскими голосами из парков развлечений, появился один из самых совершенных театров по акустике — Steinmetz Hall. Он буквально "плавает" на 400 резиновых прокладках, что позволяет достичь идеального уровня тишины N1.
Всё в зале подчинено звуку: форма сидений, изгибы стен, деревянные панели.

"Это Большой ярус. Вы ощутите акустику в лучшем виде. Реверберация и богатство сливаются воедино", — сказал исполнительный вице-президент театра Спенсер Тонг.

Посетители могут не только слушать концерты, но и наблюдать, как звук оживает вокруг них.

Бургтеатр, Вена, Австрия

Бургтеатр — венская жемчужина в стиле неоренессанс. Он открылся в 1888 году и сразу стал символом культурной мощи Австрии. Внутри — скульптуры Аполлона и Вакха, портреты Шекспира и Гёте, а также работы Густава Климта, включая единственный автопортрет художника.
Интересно, что это был один из первых театров с электрическим освещением и уникальной системой вентиляции.

"Он втягивает воздух из розария и подаёт его через ножку каждого кресла, а выходит он через хрустальную люстру под куполом", — отметил менеджер Роберт Бойтлер.

Эта гениальная деталь делает театр комфортным и сегодня.

А что если…

Пока афинский Одеон Герода Аттика восстанавливает своё великолепие, мир театра не стоит на месте. Его дух живёт в разных уголках планеты — от каменных скал Корнуолла до сверкающих куполов Амазонии. Путешествие по таким местам становится не просто культурным опытом, а настоящим паломничеством к красоте и вдохновению.

Интересные факты

  • Первый театр, оборудованный электрическим светом, — именно венский Бургтеатр.
  • Театр Минак ежегодно принимает более 80 000 зрителей, несмотря на свою "домашнюю" историю.

