Губернатор Алексей Смирнов: Вся страна встала на защиту Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что в защите Курской области объединилась вся страна, отметив, что из разных уголков России поступают медицинские препараты, продукты питания, строительные материалы и прочие виды поддержки.
"В поддержку Курской области встала вся страна. Из всех уголков России мы получаем медикаменты, продукты, строительные материалы, предметы первой необходимости, транспорт и военное снаряжение", - рассказал Смирнов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что главы других регионов отреагировали незамедлительно, разместив у себя переселенцев и предоставив финансовую, техническую, кадровую и моральную помощь. Огромная поддержка поступила и от федеральных структур, подчеркнул Смирнов.
"Сила России - в нашем единении. Мы, жители Курской области, ещё раз убедились в этом. С огромной благодарностью ко всем россиянам за помощь и поддержку!", - заключил Смирнов.
Фото: wikimedia.org
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