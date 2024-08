Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, а ранее член комитета по энергетике Михаил Шеремет сообщил, что государства Запада поставками вооружений Украине для атак и нападений на Российскую Федерацию привели к тому, что на данный момент мир находится под угрозой третьей мировой войны. Такое мнение депутат Государственной думы высказал российскому агентству РИА Новости.

Не так давно российский государственный деятель Николай Патрушев, который на данный момент занимает пост помощника главы Российской Федерации, сообщил, что нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область было заблаговременно подготовлено при участии Организации Североатлантического договора и западных специальных служб. Кроме того, он заявил, что Соединённые Штаты Америки врут, когда утверждают, что они не имеют отношения к преступным деяниям Украины.

В свою очередь Михаил Шерем заявил, что на сегодняшний день мир находится на грани третьей мировой войны. Он аргументировал это наличием образцов военной техники Запада, атак мирной инфраструктуры снарядами и ракетным оружием, которые были изготовлены иностранными государствами, а также наличием неоспоримых доказательств причастности к атакам по Российской Федерации иностранных государств. Он также добавил, что в случае начала третьей мировой в этом будут виноваты исключительно страны Запада.

По мнению депутата, государства международной военно-политической организации НАТО, по сути, разрешили атаку на Россию, прикрываясь марионеточной Украиной.

Фото: Flickr / Marines (the image is in the public domain)