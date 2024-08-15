Верховная Рада Украины рассмотрит запрет УПЦ на следующей неделе

Верховная рада Украины планирует на следующей неделе рассмотреть законопроект, запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, передает агентство УНН.

"На следующей неделе Верховная рада намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией", - сообщает агенство со ссылкой на повестку Рады и законопроект.

Как указывает агентство, согласно тексту законопроекта, иностранные религиозные организации могут осуществлять свою деятельность на Украине только при условии, что она не угрожает национальной или общественной безопасности и не нарушает права и свободы других граждан, иначе они будут под запретом.

20 июня украинские депутаты по инициативе партии Порошенко начали новый сбор подписей для продвижения законопроекта о запрете УПЦ. Депутаты не смогли вынести законопроект на второе чтение в связи с недобором необходимых подписей - удалось собрать около 100 из требуемых 226.

Ранее, осенью 2023 года украинский парламент принял в первом чтении законопроект о запрете деятельности УПЦ. Представители УПЦ заявили, что этот проект противоречит Конституции Украины и европейской Конвенции о правах человека.

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