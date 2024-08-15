Джон Кирби: Новый пакет военной помощи для Украины ожидается уже скоро

В течение ближайших недель Соединённые Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в четверг.

"В следующие недели вы увидите, как мы продолжим предоставлять пакеты помощи для обеспечения безопасности Украины," - заявил он в интервью телеканалу MSNBC.

Однако Кирби уклонился от прямого ответа на вопрос о том, намерена ли администрация США предоставить Украине крылатые ракеты, отметив лишь, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, обеспечивая необходимые ВСУ вооружения и ресурсы.

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