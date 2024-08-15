Джон Кирби: Новый пакет военной помощи для Украины ожидается уже скоро

В течение ближайших недель Соединённые Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в четверг.
"В следующие недели вы увидите, как мы продолжим предоставлять пакеты помощи для обеспечения безопасности Украины," - заявил он в интервью телеканалу MSNBC.
Однако Кирби уклонился от прямого ответа на вопрос о том, намерена ли администрация США предоставить Украине крылатые ракеты, отметив лишь, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, обеспечивая необходимые ВСУ вооружения и ресурсы.
Фото: commons.wikimedia.org
Законопроект о запрете УПЦ на Украине рассмотрят на следующей неделе
Верховная рада Украины планирует на следующей неделе рассмотреть законопроект, запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, передает агентство УНН
БелТА: Россия окажет военную поддержку Белоруссии при нападении - Лукашенко
Россия введет свои войска в Белоруссию для оказания военной поддержки в случае нападения на территорию республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Конфеты в России подорожают на 40 процентов
Сладости, конфеты в РФ станут дороже на 40 процентов.
Григорий Лепс решил помочь жителям Курской области
Певец Григорий Лепс рассказал, что он намерен предпринять, чтобы помочь жителям Курской области.