Союз журналистов России присудил Поддубному премию "Солидарность"

Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубномувручена премия "Солидарность", согласно решению секретариата Союза журналистов России, об этом сообщается на официальном сайте организации.

"8 сентября 2024 года, в день, посвященный международной солидарности среди журналистов, секретариат Союза журналистов России присудил премию "Солидарность" Евгению Поддубному, который получил серьезное ранение в результате атаки украинского дрона в Суджанском районе Курской области", — указывается в публикации.

Международный день солидарности журналистов празднуется с 1958 года. Премия "Солидарность" присуждается тем журналистам, которые столкнулись с опасностью в ходе выполнения своих обязанностей.

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