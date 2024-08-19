УВКПЧ ООН: Мы готовы отправить группу экспертов в Курскую область

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) готово отправить группу международных экспертов в Курскую область, которая подвергается атакам со стороны ВСУ, сообщила заместитель Верховного комиссара Нада Аль-Нашиф.
"Для нас важно иметь непосредственный доступ к регионам, таким как Курская область, чтобы мы могли публиковать точные и проверенные отчеты. Мы не полагаемся на данные от третьих лиц, поскольку у нас есть собственный подход к сбору информации. Нам важно поговорить с многочисленными людьми на местах, включая не только представителей правительства и местных властей, но также неправительственные организации и правозащитников" — пояснила она.
На прошлой неделе Геннадий Гатилов, постоянный представитель РФ при ООН в Женеве, подтвердил, что УВКПЧ подало запрос на визит в Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, выразила надежду, что запрос УВКПЧ на посещение Курской области не является просто показным жестом.
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