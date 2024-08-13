Гробница элитной женщины обнаружена в древнем форте в Монголии

Недавние археологические раскопки в монгольской провинции Дорнод выявили уникальную гробницу, встроенную в стены древнего укрепленного комплекса, относящегося к посткитайскому и домонгольскому периодам, сообщает Archaeological Research.

Гробница, обнаруженная в заброшенном форте Хар Нуур, вероятно, принадлежала женщине из элиты, погребенной с роскошными артефактами, включая золотые и серебряные украшения, шелковые ткани и предметы из бронзы. Эти находки свидетельствуют о существовании сложных торговых сетей и культурных обменов, а также о важности древних укреплений, которые сохраняли своё значение даже после падения империи Кидани.

Особенно интересен тот факт, что могила была построена после того, как форт был заброшен, что может указывать на политические и культурные изменения в регионе. Разнообразие найденных артефактов, многие из которых имеют иностранное происхождение, подтверждает тесные связи местных сообществ с соседними цивилизациями.

Это открытие, являющееся частью совместного монголо-израильско-американского проекта, дает новый взгляд на социальные и культурные аспекты того времени, а также может изменить представления о политических процессах в монгольской степи 12-13 веков.

Кидани — кочевые монгольские племена в древности населявшие территорию современной Внутренней Монголии, Монголии и Маньчжурии.

Фото: Arkeonews/Amartuvshin Chunag et al.