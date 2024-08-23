Верховный суд предлагает освобождать военнослужащих от уголовной ответственности

ВС РФ направил в ГД законопроект об освобождении военнослужащих от уголовной ответственности

Верховный суд РФ представил в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности для граждан, проходящих военную службу.

Инициатива затрагивает мобилизованных и тех, кто проходит службу в условиях военного положения или в военное время. Ожидается, что аналогичный механизм будет применяться и к осужденным, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, включая стадии апелляции.

В настоящее время освобождение от уголовной ответственности возможно на стадии предварительного следствия или уже после вынесения приговора. В случае призыва на военную службу или подписания контракта, дело присотанавливат. Если военнослужащий получает государственную награду, достигает предельного возраста, увольняется по состоянию здоровья или если завершаются боевые действия, дело закрывают.

Однако законопроект не распространяется на осужденных за преступления, связанные с педофилией, терроризмом и экстремизмом, а также по ряду других статей.

Ранее, пленум ВС РФ одобрил внесение этой инициативы в Госдуму, а правительство поддержало этот законопроект.

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