Итальянского посла вызвали в МИД РФ из-за действий телеканала Rai в Курской области

Посла Италии в Москве, Чечилию Пиччони, вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации, чтобы выразить ей протест по поводу нелегального проникновения журналистов итальянской телерадиокомпании Rai в Курскую область.
"16 августа в Министерство иностранных дел России был вызван посол Италии в Москве, Чечилия Пиччони. Ей был выражен серьезный протест в связи с действиями телевизионной группы итальянской государственной телерадиокомпании Rai, которая незаконно проникла на территорию России для освещения нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область", - сказано в официальном заявлении МИД России.
В заявлении подчеркивается, что "нарушив российское законодательство и основные принципы журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на российской территории для пропагандистской поддержки действий киевского режима".
В сообщении МИДа отмечается, что действия итальянских граждан подпадают под российское уголовное право и для выяснения обстоятельств правонарушений предпринимаются все необходимые шаги.
Фото: www.mid.ru
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