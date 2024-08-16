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МИД РФ выразил протест Италии за нарушения журналисткой этики корреспондентами Rai
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Итальянского посла вызвали в МИД РФ из-за действий телеканала Rai в Курской области

МИД РФ выразил протест Италии за нарушения журналисткой этики корреспондентами Rai

Посла Италии в Москве, Чечилию Пиччони, вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации, чтобы выразить ей протест по поводу нелегального проникновения журналистов итальянской телерадиокомпании Rai в Курскую область.

"16 августа в Министерство иностранных дел России был вызван посол Италии в Москве, Чечилия Пиччони. Ей был выражен серьезный протест в связи с действиями телевизионной группы итальянской государственной телерадиокомпании Rai, которая незаконно проникла на территорию России для освещения нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область", - сказано в официальном заявлении МИД России.

В заявлении подчеркивается, что "нарушив российское законодательство и основные принципы журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на российской территории для пропагандистской поддержки действий киевского режима".

В сообщении МИДа отмечается, что действия итальянских граждан подпадают под российское уголовное право и для выяснения обстоятельств правонарушений предпринимаются все необходимые шаги.

Фото: www.mid.ru

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