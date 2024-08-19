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МИД РФ: британские структуры дестабилизируют обстановку в России
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МИД России ввел санкции против сотрудников британских структур

МИД РФ: британские структуры дестабилизируют обстановку в России

Аналитические центры, консалтинговые агентства и структуры аналогичного профиля Великобритании ведут деструктивную деятельность по отношению к России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

"Заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля. Их экспертные оценки и формулируемые задачи, зачастую связанные с вмешательством во внутренние дела иностранных государств, широко используются при реализации антироссийского курса "коллективного Запада", — говорится в нём.

В заявлении указано, что в связи с этим принято решение о внесении в санкционный список 32 сотрудников из 9 иностранных "центров влияния". Им запрещен въезд на территорию РФ.

Фото: commons.wikimedia.org

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