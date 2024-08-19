МИД России ввел санкции против сотрудников британских структур

Аналитические центры, консалтинговые агентства и структуры аналогичного профиля Великобритании ведут деструктивную деятельность по отношению к России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
"Заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля. Их экспертные оценки и формулируемые задачи, зачастую связанные с вмешательством во внутренние дела иностранных государств, широко используются при реализации антироссийского курса "коллективного Запада", — говорится в нём.
В заявлении указано, что в связи с этим принято решение о внесении в санкционный список 32 сотрудников из 9 иностранных "центров влияния". Им запрещен въезд на территорию РФ.
Фото: commons.wikimedia.org
Чешская компания NET4GAS оспаривает запрет на судебные разбирательства с «Газпром экспортом» за пределами России
Чешская компания NET4GAS, ответственная за управление внутренними газопроводами, оспорила запрет на ведение судебных разбирательств с "Газпром экспортом" за пределами родины. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее удовлетворил требование "Газпром экспорта", налагающее запрет на продолжение арбитража в Чехии.
Умер Фил Донахью, ведущий телемостов между СССР и США, в возрасте 88 лет
Скончался известный ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал NBC.
Садальский высказался о смерти Алена Делона: "Выглядел плохо"
Станислав Садальский прокомментировал новость о кончине звезды французского кинематографа Алена Делона.
Иван Ургант показал взрослую дочь Эрику в день её рождения
Телеведущий Иван Ургант опубликовал пост в честь дня рождения дочери Эрики.