Спецпредставитель Аскальдович: запрет УПЦ только усугубит кризис на Украине

Приняв решение запретить Украинскую православную церковь, киевские власти лишь усугубят государственный кризис и внесут ещё больший раскол в общество, при этом игнорируя мнение большинства её прихожан. Об этом заявил Геннадий Аскальдович, спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения свободы вероисповедания.
"Своими действиями команда Зеленского действительно только усиливает раскол в украинском обществе, сознательно разрушая многовековые духовные основы православных верующих Украины, братского нам народа. Эти преследования являются историческим преступлением", — отметили в телеграм-канале ведомства.
Дипломат напомнил, что украинская конституция гарантирует свободу мировоззрения и вероисповедания для каждого гражданина. Однако, подчеркнул он, главный закон страны не имеет значения для Владимира Зеленского. Уничтожение УПЦ представляет собой политическую акцию, которая несёт в себе катастрофические последствия.
Аскальдович пояснил, что данный удар направлен против всего православия, ставится под угрозу каноническое единство и происходящие события подвергают запрету целую конфессию. Синод Русской православной церкви обязательно оценит ситуацию, но МИД РФ также призывает к реакции Святой Престол, Константинополь и другие конфессии, добавил дипломат.
РПЦ осуждает запрет УПЦ и призывает всех неравнодушных, в том числе и правозащитников, к объединению против произвола в Украине.
Напомним, что сегодня Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ как "религиозной организации", связанной с Россией.
Фото: commons.wikimedia.org
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