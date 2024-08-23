ВС РФ освободили за неделю пять населенных пунктов в ДНР

Группировка "Центр" освободила пять населенных пунктов в ДНР

Подразделения российских войсковой группировки "Центр" за последние семь дней освободили пять населенных пунктов в ДНР и отразили 27 контратак украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ в пятницу.

"В ходе активных боевых действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое в Донецкой Народной Республике. Было отбито 27 контратак вражеских формирований", — говорится в заявлении Минобороны.

В результате действий ВС РФ противник потерял около 3855 военнослужащих и шесть танков.

Помимо этого, в сообщении сказано, что силами ВС РФ было уничтожено 13 боевых машин, 43 транспортных средства и 51 артиллерийское орудие.

По информации министерства, за неделю были нанесены удары по частям четырех механизированных, одной егерской, одной воздушно-десантной и одной штурмовой бригады ВСУ, а также двух бригад теробороны.

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