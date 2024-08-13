Президент России подписал постановление о функциях управления по морской политике

Основными задачами управления президента России по вопросам национальной морской политики будут разработка предложений по поддержанию стабильности в мировом океане, сдерживанию потенциальных противников и предотвращению агрессии против России с морских направлений, а также укрепление обороноспособности страны на морских рубежах.
Среди ключевых функций нового управления - формирование и реализация государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа в интересах обеспечения военно-морской деятельности, развитие кораблестроения и создание специальной техники.
Кроме того, в обязанности управления входит подготовка материалов для президента по вопросам реализации и защиты суверенных прав государства на континентальном шельфе, а также разведки и освоения его природных ресурсов.
Управление также будет вести анализ международной, в том числе военно-политической, обстановки и морской деятельности в Арктике, отслеживать социально-экономическую ситуацию в арктической зоне России и предлагать президенту решения по вопросам участия Российской Федерации в международных организациях, занимающихся координацией и регулированием морской деятельности.
Согласно положению, общее руководство деятельностью управления осуществляет помощник президента России, на данный момент эту должность занимает Николай Патрушев.
Управление по вопросам национальной морской политики было образовано в июне этого года. На пост начальника нового управления был назначен Сергей Вахруков, до этого занимавший должность заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
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