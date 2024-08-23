Оппозиция в Молдавии заявила о давлении на СМИ

Избирательная кампания для грядущих президентских выборов в Молдавии пройдет без дебатов и средства массовой информации могут подвергнутся цензуре, так сообщил в своем Телеграм-канале кандидат в президенты от оппозиционного альянса "Победа" Василий Боля.

"Выборная кампания без дебатов. Кампания уже в самом разгаре, и перед нами встает серьезная проблема: 31 телеканал и 41 радиостанция заявили, что не будут освещать президентские выборы, не будут освещать референдум, запланированный на 20 октября этого года и не будут организовывать дебаты между кандидатами. Подобные действия порождают подозрения в существовании цензуры", — написал Боля.

Он выразил мнение, что правительство под руководством президента Майи Санду, оказало давление на эти медиаресурсы с целью избежать освещения кампании и организации дебатов. По закону, все средства массовой информации, занимающиеся освещением избирательной кампании, обязаны предоставлять всем кандидатам равные эфирные возможности.

"Одной из возможных причин таких решений является заявление Майи Санду о ее отказе участвовать в дебатах, что позволяет избежать платформ, где оппозиция может подвергнуть критике правительство и конкретно Санду. Ведутся попытки ограничить доступ к разным точкам зрения. Это новое решение может стать последним звеном в цепи узурпации власти и введения цензуры в стране", — подытожил Боля.

Фото: commons.wikimedia.org