Группировка ВС РФ "Север" успешно отразила пять атак украинских вооруженных сил в Курской области. По информации Минобороны России, потери Украины составили до 40 человек, а также один танк и БМП.

"Подразделения группировки войск "Север", при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня, за сутки успешно отразили пять наступательных операций противника", — говорится в сводке ведомства о текущей ситуации в зоне боевых действий.

Атаки были отражены в Суджанском (село Малая Локня, село Черкасская Конопелька и хутор Марьевка) и Кореневском районах (село Снагость).

В ведомстве, кроме того, добавили, что в результате боевых действий украинская сторона понесла потери до 40 человек. Также были уничтожены танк, БМП и три боевые машины.

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