Владимир Путин утвердил нового главу Фонда перспективных исследований

Президент РФ Владимир Путин назначил Максима Вакштейна генеральным директором Фонда перспективных исследований, освободив от этой должности Андрея Григорьева.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
"Назначить Вакштейна Максима Сергеевича генеральным директором Фонда перспективных исследований, освободив от этой должности Григорьева Андрея Ивановича", — подчеркивается в документе.
Кроме того, теперь Максим Вакштейн по своей должности входит в попечительский совет, согласно указу президента.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Фонд перспективных исследований (ФПИ) — это российская государственная научная организация, созданная в 2012 году с целью содействия проведению научных исследований и разработок в области обороны и безопасности страны, а также в других сферах, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации.
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