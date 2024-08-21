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Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества Минобороны РФ
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Министр обороны назначил нового директора департамента военного имущества

Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества Минобороны РФ

Андрей Белоусов назначил бывшего руководителя ФГУП "Госзагрансобственность" Евгения Логвинова директором департамента военного имущества Министерства обороны РФ, как указано на официальном сайте ведомства.

"Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации", — сообщается на сайте Минобороны.

Известно, что Логвинов с 2002 по 2014 год служил в армии, с 2018 по 2021 год он занимал должность генерального директора оздоровительного комплекса "Десна" в Новой Москве. Последние годы Логвинов руководил "Госзагрансобственностью" с 2021 по 2024 годы.

Фото: commons.wikimedia.org

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