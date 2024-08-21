Министр обороны назначил нового директора департамента военного имущества

Когда человек меняет имя и отчество, он создает себе новую личность. Благодаря этому он может с чистого листа начинать жизнь, отказавшись от своей прошлой судьбы. Об этом NewsInfo.Ru сообщил астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак.