Директором Александринского театра в Санкт-Петербурге стал Александр Малич

Александр Малич назначен на должность директора Александринского театра, о чем было объявлено в среду.

"С 22 августа 2024 года Александр Малич, генеральный продюсер Новой сцены театра имени Мейерхольда, становится директором Национального драматического театра России (Александринского театра)", - говорится в официальном сообщении.

В Министерстве культуры Российской Федерации подтвердили это назначение, заявив: "Должность директора Александринского театра занял Александр Малич."

Малич работает в театре с 2019 года, был награжден в 2008 году премией ТЭФИ и другими профессиональными наградами.

С апреля 2021 года должность директора театра занимал Сергей Емельянов.

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