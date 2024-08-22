Автоэксперты назвали самый долговечный и надёжный автомобиль в мире

Американский автомобильный сайт iSeeCars опубликовал рейтинг самых надёжных и долговечных автомобилей, лидером которого стал пикап Tundra японского автомобильного концерна Toyota.

Эксперты проанализировали продажи автомобилей за период с 2021 по 2023 годы. Ключевым критерием для составления рейтинга стала вероятность преодоления машиной расстояния свыше 400 тысяч км без необходимости проводить существенные ремонтные работы. Специалисты рассчитали, что такая вероятность составляет всего 8,6 %.

Тем не менее в рейтинге оказались автомобили, чьи показатели значительно превысили эту цифру. Так, у Toyota Tundra вероятность преодолеть дистанцию 400 тысяч км составила 36,6 %.

Также в топе рейтига оказались и другие "японцы": внедорожники Sequoia и 4Runner — с показателями 36,4% и 26,8 % соответственно.

В рейтинг попали ещё три модели Toyota: Tacoma, гибридная версия Highlander и Avalon. Кроме японских моделей в список включили четыре модели Honda (Ridgeline, Pilot, Accord и CR-V) и американские Chevrolet Subarban и Tahoe.

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии.

Фото: nhtsa.gov/Национальное управление безопасности дорожного движения США.