Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность.
"Когда мы подавали досье города в ЮНЕСКО, мы упоминали памятник Пушкину и в ЮНЕСКО осведомлены о его статусе как памятника, представляющего культурную ценность", — заявил мэр города в интервью для издания "Украинская правда".
Мэр также подчеркнул, что памятник Пушкину был установлен на средства горожан.
Снос памятников и переименование улиц, связанных с Россией и СССР, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". С началом СВО, киевский режим начал с его большим рвением осуществлять политику по разрыву любых связей с Россией и общим наследием наших стран.
Фото: commons.wikimedia.org
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