Ошибка в отжиманиях, которая разрушает ваши суставы: узнайте, как её избежать

Фитнес-эксперты из "Школы Воркаута" раскрыли одну из главных ошибок, которую допускают многие при выполнении отжиманий, наносящую вред суставам. Об этом сообщило издание Men Today.
Специалисты объяснили, что основная ошибка заключается в неправильной ширине постановки рук и положении локтей. Эти факторы оказывают значительное влияние на технику выполнения упражнения. Важно обращать внимание на положение локтей как при опускании, так и при подъеме корпуса. Аналогичные рекомендации актуальны и для отжиманий на брусьях.
Если не соблюдать технику, значительно возрастает нагрузка на руки, что может привести к травмам.
Тренеры подчеркнули, что чем шире расставлены руки, тем больше необходимо разводить локти в стороны. Соблюдение этого правила помогает уменьшить давление на плечевые, локтевые и кистевые суставы во время отжиманий, что не только снижает риск травм, но и позволяет выполнять больше повторений, способствуя более быстрому прогрессу.
Фото: commons.wikimedia.org/Jonathanfv (CC BY 3.0 ).
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