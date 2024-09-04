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Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС
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В МАГАТЭ охарактеризовали ситуацию на ЗАЭС

Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС "нестабильной и уязвимой"

Ситуация с безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной и уязвимой из-за продолжающихся боевых действий, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси также заявил в ходе общения с журналистами, что главная цель организации — дать объективную оценку ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

На этой неделе запланирована встреча генерального директора МАГАТЭ с главой "Росатома" в Калининграде. До этого Гросси общался с главой украинского ведомства по атомной энергетике.

В октябре 2022 года станция перешла под контроль Российской Федерации. В настоящее время все энергоблоки оставнолены и не производят электроэнергию.

Фото: commons.wikimedia.org

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