В МАГАТЭ охарактеризовали ситуацию на ЗАЭС

Ситуация с безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной и уязвимой из-за продолжающихся боевых действий, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси также заявил в ходе общения с журналистами, что главная цель организации — дать объективную оценку ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
На этой неделе запланирована встреча генерального директора МАГАТЭ с главой "Росатома" в Калининграде. До этого Гросси общался с главой украинского ведомства по атомной энергетике.
В октябре 2022 года станция перешла под контроль Российской Федерации. В настоящее время все энергоблоки оставнолены и не производят электроэнергию.
Фото: commons.wikimedia.org
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