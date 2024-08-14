Гендиректор ВОЗ: оспа обезьян признана чрезвычайной ситуацией общественного здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга объявил, что вспышка оспы обезьян достигла уровня чрезвычайной ситуации глобального масштаба. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и доложил мне, что происходящее является чрезвычайной ситуацией в области здоровья, имеющей международное значение. Я принял их рекомендации», - заявил Гебрейесус.
По данным руководителя ВОЗ, в 2024 году количество случаев заражения оспой обезьян превысило уровни прошлого года. В настоящее время зарегистрировано более 14 тысяч инфекций. Гебрейесус уточнил, что организация уже разработала план региональных мер для предотвращения распространения заболевания, и бюджет этого плана превышает 15 миллионов долларов.
Ранее эксперты в области иммунологии предупредили о возможном увеличении случаев оспы обезьян. По словам специалистов, это лишь вопрос времени.
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