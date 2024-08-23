Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении участника СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело против таксиста, оформившего кредит на участника СВО, говорится в заявлении СК.
"Александр Бастрыкин поручил начальнику СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Иванову принять заявление от пострадавшего, возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе и результатах расследования", — сообщают в пресс-службе ведомства.
Данная ситуация находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.
Поводом для такого решения стали сообщения в прессе о том, что участник СВО из Ставрополя стал жертвой мошенника. В апреле таксист воспользовался телефоном военнослужащего для получения крупного кредита. Часть полученных средств злоумышленник перевёл на свой банковский счёт.
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