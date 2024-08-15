Дело об отравлении детей в алтайском лагере "Горный орленок" передано в суд

Уголовное дело по обвинению директора лагеря, где произошло отравление 70 детей, передано в суд Республики Алтай, сообщили в Следственном управлении СК России по данному региону.
Год назад местные власти и следователи информировали о 67 детях в возрасте от 7 до 17 лет, которые обратились за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания после пребывания в лагере "Горный орленок". В региональном управлении Роспотребнадзора тогда заявили, что возможной причиной отравления могли стать грызуны, обитающие на складе с овощами и фруктами.
Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора детского оздоровительного лагеря и сочетания этой должности с должностью завхозa завершено. Женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, что, по неосторожности, привело к массовому заболеванию.
«Собрана достаточная доказательная база, и в связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд», - отмечается в сообщении.
Указывается, что данная женщина допустила серьезные нарушения в организации хранения продуктов и организации питания детей. В результате, с 23 июля по 1 августа 2023 года было зафиксировано 73 случая кишечного инфекционного заболевания, из которых 70 - среди детей в возрасте 7-17 лет.
По данной статье максимальное наказание составляет лишение свободы сроком до двух лет.
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