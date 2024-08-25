Секрет идеального сна: что нужно знать о вечерних тренировках

Тренер рассказала о влиянии физической активности на сон и похудение

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась мнением о том, как физическая активность влияет на качество сна, о чем сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам Соболь, умеренные физические нагрузки способствуют улучшению сна: они ускоряют процесс засыпания, увеличивают его продолжительность и сокращают время пробуждения. Это поддерживает метаболические процессы во время отдыха и способствует плавному снижению веса.

Тренер рекомендует проводить силовые или высокоинтенсивные тренировки за 4-5 часов до сна. Она отметила, что тренировки повышают частоту сердечных сокращений и увеличивают выброс адреналина, поэтому важно дать организму время на восстановление. В противном случае, предупреждает Соболь, сон может быть поверхностным и беспокойным.

Фото: commons. wikimedia.org/U3207862 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).