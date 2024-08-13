Обновленное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Лаосом на форуме "Армия-2024"

Министры обороны России и Лаоса договорились о расширении военного взаимодействия

Министры обороны России и Лаоса, Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат, подписали обновленный договор о военном сотрудничестве, о чем сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, Белоусов провел несколько двусторонних встреч с руководителями иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

"В результате переговоров с министром обороны Лаоса было подписано обновленное соглашение о двустороннем военном взаимодействии", - говорится в официальном сообщении.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот"в подмосковной Кубинке.

Фото: commons.wikimedia.org