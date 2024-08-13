Обновленное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Лаосом на форуме "Армия-2024"

Министры обороны России и Лаоса, Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат, подписали обновленный договор о военном сотрудничестве, о чем сообщили в Минобороны РФ.
По информации министерства, Белоусов провел несколько двусторонних встреч с руководителями иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".
"В результате переговоров с министром обороны Лаоса было подписано обновленное соглашение о двустороннем военном взаимодействии", - говорится в официальном сообщении.
Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот"в подмосковной Кубинке.
Фото: commons.wikimedia.org
Байден отказался давать комментарий по поводу вторжения ВСУ на территорию России
Украинские военные предприняли попытку прорыва на территорию Курской области, что вызвало резкую реакцию Москвы и заставило Запад занять осторожную позицию.
Минюст США: гражданин Болгарии Димитров экстрадирован в Америку из-за контрабанды в РФ
Греция экстрадировала болгарина в Штаты по обвинению в преступной группе, занимавшейся контрабандой товаров производства США в Россию. Об этом сказано в заявлении на сайте Минюста Америки.
Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр
В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.
Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях
Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.