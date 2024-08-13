Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
Министры обороны России и Лаоса договорились о расширении военного взаимодействия
  1. Главная
  2. Страна

Обновленное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Лаосом на форуме "Армия-2024"

Министры обороны России и Лаоса договорились о расширении военного взаимодействия

Министры обороны России и Лаоса, Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат, подписали обновленный договор о военном сотрудничестве, о чем сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, Белоусов провел несколько двусторонних встреч с руководителями иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

"В результате переговоров с министром обороны Лаоса было подписано обновленное соглашение о двустороннем военном взаимодействии", - говорится в официальном сообщении.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот"в подмосковной Кубинке.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

Байден отказался давать комментарий по поводу вторжения ВСУ на территорию России

Байден отказался давать комментарий по поводу вторжения ВСУ на территорию России

Украинские военные предприняли попытку прорыва на территорию Курской области, что вызвало резкую реакцию Москвы и заставило Запад занять осторожную позицию.

Читать полностью
Минюст США: гражданин Болгарии Димитров экстрадирован в Америку из-за контрабанды в РФ

Минюст США: гражданин Болгарии Димитров экстрадирован в Америку из-за контрабанды в РФ

Греция экстрадировала болгарина в Штаты по обвинению в преступной группе, занимавшейся контрабандой товаров производства США в Россию. Об этом сказано в заявлении на сайте Минюста Америки.

Читать полностью

Общество

Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр

Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр

В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.

Читать полностью
Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях

Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях

Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Читать полностью

Новости