В боях за Курскую область погиб актёр сериала "Невский" Евгений Шишов. Ему было 42 года

Российский киноактер, снимашийся в сериалах "Невский" и "Морские дьяволы", 42-летний Евгений Шишов погиб в боях за Курскую область после атаки ВСУ. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.
В публикации говорится, что Евгений отдал жизнь, выполняя свой долг по защите Родины. Гибель актёра подтвердили его коллеги по цеху. У Шишова осталась дочь подросткового возраста.
Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года. Снимался в кино с 2015 года. На его счету 19 работ, в том числе в популярных россиийских сериалах "Морские дьяволы", "Великолепная пятёрка-5", "Шугалей", "Условный мент-2", "Акула", "Крепкие орешки", "Невский" и "Русские". Последней работой Евгения стала роль охранника в сериале "Пока бьют часы" в 2023 году.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.
Фото: commons.wikimedia.org/Devilal (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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