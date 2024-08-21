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Президент Чехии заявил, что Украина имела право подорвать
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Президент Чехии оправдал подрыв "Северных потоков"

Президент Чехии заявил, что Украина имела право подорвать "Северные потоки"

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение о том, что Украина имеет право на атаку "Северных потоков". Об этом он высказался в интервью Novinky.

"Во время вооруженного конфликта атаки направляются не только против военных объектов, но и против стратегических целей. Трубопроводы являются стратегическими объектами. Если бы удар был нанесён с целью остановки поставок газа и нефти в Европу и избежать доходов для России, то — подчёркиваю, гипотетически — это была бы законная цель", — заявил он.

Однако чешский лидер подчеркнул, что у него нет точных данных о том, кто именно несёт ответственность за атаку на газопроводы.

Фото: commons.wikimedia.org

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