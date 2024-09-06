Путин подписал указ о возложении дополнительных полномочий на оперштаб Крыма

В Симферополе оперативный штаб будет ответственен за борьбу с терроризмом и координацию контртеррористических действий в акватории Азовского моря. Это указано в распоряжении президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

"Дополнительно возложить на оперативный штаб в морском районе в г. Симферополе организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, за исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря", — следует из опубликованного документа.

В течение трех месяцев председатель Национального антитеррористического комитета установит границы ответственности оперштаба.

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