Центробанк рекомендует банкам прощать ипотечные кредиты владельцам разрушенных домов приграничья

Центральный банк России порекомендовал финансовым учреждениям предоставить облегчение по ипотечным долгам для жителей приграничных регионов - Белгородской, Брянской и Курской областей, если их жилье было уничтожено. Об этом информирует официальный сайт ЦБ.
"При полном разрушении залоговых объектов по ипотечным контрактам кредиторам следует рассмотреть возможность полного списания долга", - говорится в заявлении.
Если же жилье было частично повреждено и подлежит восстановлению, кредиторам предложено освободить заемщиков от оплаты ипотечных взносов на целый год без начисления процентов. Кроме того, в случае крайне тяжелых обстоятельств жильцам рекомендуется частично или полностью списать задолженность.
Фото: commons.wikimedia.org
Bloomberg: страны ЕС в НАТО наращивают силы в Тихом океане
Европейские государства в блоке НАТО увеличивают военное присутствие в Тихом океане, стремясь противостоять Поднебесной. Об этом пишет Bloomberg.
Евгения Гуцул отреагировала на возможное объединение Молдавии с Румынией
Гагаузия в случае попыток объединения Молдавии с Румынией может провести референдум и спросить о желании такого объединения у ее жителей, заявила РИА Новости глава региона Евгения Гуцул
41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения
Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи
Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.