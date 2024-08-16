Центробанк рекомендует банкам прощать ипотечные кредиты владельцам разрушенных домов приграничья

Центральный банк России порекомендовал финансовым учреждениям предоставить облегчение по ипотечным долгам для жителей приграничных регионов - Белгородской, Брянской и Курской областей, если их жилье было уничтожено. Об этом информирует официальный сайт ЦБ.

"При полном разрушении залоговых объектов по ипотечным контрактам кредиторам следует рассмотреть возможность полного списания долга", - говорится в заявлении.

Если же жилье было частично повреждено и подлежит восстановлению, кредиторам предложено освободить заемщиков от оплаты ипотечных взносов на целый год без начисления процентов. Кроме того, в случае крайне тяжелых обстоятельств жильцам рекомендуется частично или полностью списать задолженность.

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