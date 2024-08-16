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ЦБ призвал банки прощать долги по ипотеке жителям приграничья, дома которых разрушены
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Центробанк рекомендует банкам прощать ипотечные кредиты владельцам разрушенных домов приграничья

ЦБ призвал банки прощать долги по ипотеке жителям приграничья, дома которых разрушены

Центральный банк России порекомендовал финансовым учреждениям предоставить облегчение по ипотечным долгам для жителей приграничных регионов - Белгородской, Брянской и Курской областей, если их жилье было уничтожено. Об этом информирует официальный сайт ЦБ.

"При полном разрушении залоговых объектов по ипотечным контрактам кредиторам следует рассмотреть возможность полного списания долга", - говорится в заявлении.

Если же жилье было частично повреждено и подлежит восстановлению, кредиторам предложено освободить заемщиков от оплаты ипотечных взносов на целый год без начисления процентов. Кроме того, в случае крайне тяжелых обстоятельств жильцам рекомендуется частично или полностью списать задолженность.

Фото: commons.wikimedia.org

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