Центробанк России планирует провести реформу в сфере МФО

Центральный банк России (ЦБ) планирует в период с 2025 по 2027 годы провести реформу сферы микрофинансирования, выделяя из нее компании, которые не выдают краткосрочные и дорогие микрозаймы. Оставить в этом сегменте планируется организации, предлагающие займы с процентной ставкой выше 100% годовых. В пресс-релизе Банка России указано, что правила регулирования для таких займов будут пересматриваться.

"Центробанк России предлагает в течение ближайших трех лет изменить структуру микрофинансового рынка, разделив его на компании, занимающиеся предпринимательскими и целевыми займами. В микрофинансовом секторе по-прежнему будут работать организации, предоставляющие высокопроцентные займы — свыше 100% годовых. Для каждой категории данных организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормативы", — заявляет ЦБ.

В отчете подчеркивается, что одной из ключевых проблем в развитии микрофинансирования остается недостаток доверия к этому сегменту. С подобной ситуацией сталкиваются и те компании, которые предоставляют финансирование малому и среднему бизнесу, предлагают POS-кредиты и рассрочку, не создавая при этом излишние социальные риски. Напротив, они способствуют расширению ассортимента товаров и услуг при разумных процентных ставках, подчеркнул регулятор.

Центробанк также предлагает ввести ограничение на количество активных кредитных договоров - один кредит до его полной выплаты.

ЦБ нацелен на то, чтобы предотвратить неконтролируемый рост задолженности и улучшить уровень доверия к участникам микрофинансового рынка.

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