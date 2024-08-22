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Эти признаки укажут, что машину эксплуатировали агрессивно
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Как определить агрессивного водителя по состоянию автомобиля: эксперт рассказал детали

Эти признаки укажут, что машину эксплуатировали агрессивно

Агрессивный стиль вождения может быть выявлен по внешнему состоянию автомобиля, утверждает глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Он отметил, что вмятины, царапины, сколы краски и следы ударов могут свидетельствовать о том, что машина подвергалась интенсивной эксплуатации. Состояние шин также может указать на прежнего владельца с агрессивными привычками: неравномерный износ и наличие грыж являются явными признаками резких торможений и маневров.

Помимо этого, стуки в подвеске и рулевом управлении, которые можно услышать во время тест-драйва, а также изношенные тормоза, подтверждают, что автомобиль подвергался жесткой эксплуатации, добавил Стрельбицкий.

Фото: commons.wikimedia.org/Danielle Scott (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license ).

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