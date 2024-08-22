Как определить агрессивного водителя по состоянию автомобиля: эксперт рассказал детали

Агрессивный стиль вождения может быть выявлен по внешнему состоянию автомобиля, утверждает глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Он отметил, что вмятины, царапины, сколы краски и следы ударов могут свидетельствовать о том, что машина подвергалась интенсивной эксплуатации. Состояние шин также может указать на прежнего владельца с агрессивными привычками: неравномерный износ и наличие грыж являются явными признаками резких торможений и маневров.

Помимо этого, стуки в подвеске и рулевом управлении, которые можно услышать во время тест-драйва, а также изношенные тормоза, подтверждают, что автомобиль подвергался жесткой эксплуатации, добавил Стрельбицкий.

Фото: commons.wikimedia.org/Danielle Scott (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license ).