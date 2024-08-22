Как определить агрессивного водителя по состоянию автомобиля: эксперт рассказал детали

Агрессивный стиль вождения может быть выявлен по внешнему состоянию автомобиля, утверждает глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.
Он отметил, что вмятины, царапины, сколы краски и следы ударов могут свидетельствовать о том, что машина подвергалась интенсивной эксплуатации. Состояние шин также может указать на прежнего владельца с агрессивными привычками: неравномерный износ и наличие грыж являются явными признаками резких торможений и маневров.
Помимо этого, стуки в подвеске и рулевом управлении, которые можно услышать во время тест-драйва, а также изношенные тормоза, подтверждают, что автомобиль подвергался жесткой эксплуатации, добавил Стрельбицкий.
Фото: commons.wikimedia.org/Danielle Scott (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license ).
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