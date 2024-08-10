Глен Скофилд признает: The Callisto Protocol вышел слишком рано и пострадал от недостатка времени на доработку

The Callisto Protocol, разработанный Гленом Скофилдом, создателем Dead Space, долгое время рекламировался как духовный наследник этой культовой серии. Однако после выхода в декабре 2022 года игра столкнулась с разочарованием и критикой. По мнению Кая Тацумото из Wccftech, The Callisto Protocol заслуживает 7,2/10.
Хотя The Callisto Protocol выглядит впечатляюще на скриншотах, она страдает от недостатка интересного контента. Двенадцатичасовое путешествие по тюрьме Black Iron Prison кажется растянутым, и многие игроки могут пройти её только один или два раза. Деревья крафта и навыков минимальны, и для полного улучшения оружия требуется большое количество кредитов, что ограничивает возможности геймерам. Ближний бой и общие боевые столкновения кажутся слишком предсказуемыми. Хотя элементы ужасов в игре привлекают внимание, в остальном игра может разочаровать и вызвать желание вернуться к началу.
Почему игра не оправдала ожиданий? Глен Скофилд считает, что главной причиной стало слишком раннее её релиз.
"Я просил ещё три с половиной месяца для завершения работы над игрой, но издатель Krafton настоял на её выходе без задержек. В начале октября мне сказали, что мы получим время, но затем в январе ситуация изменилась. Мне пришлось ускорить работу, чтобы успеть к декабрю 2022 года, что привело к увеличению числа сотрудников и не позволило устранить все проблемы. Выпуск игры на три месяца раньше не сократил её стоимость и привел к значительным затратам."- объясняет Глен Скофилд
Таким образом, он признает, что преждевременный релиз негативно сказался на конечном качестве The Callisto Protocol.
Фото: commons.wikimedia.org/ FR (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
CBS News: самолет с Трампом из-за поломки отправили в другой аэропорт
Технические неполадки с самолетом кандидата в президенты США Дональда Трампа не смог приземлиться в пункте назначения, в Бозмене (штат Монтана). Борт экс-главы государства пошёл на посадку в Биллингсе, который находится примерно в 240 км от нужного аэропорта, сообщает CBS News.
Кипр отрицает вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке
Официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис заявил, что Кипр не участвует в военных операциях или конфликтах на Ближнем Востоке, а только оказывает гуманитарную помощь.
Катя Лель призналась, что её дочь пока не планирует становиться певицей
Певица Катя Лель сообщила, что её дочь Эмилия пока не планирует начинать музыкальную карьеру.
Любовь Успенская заявила о желании найти донора яйцеклетки, чтобы стать матерью
Известная певица Любовь Успенская в 2019 году шокировала своих поклонников неожиданным признанием — она снова хочет стать матерью