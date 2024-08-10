Глен Скофилд признает: The Callisto Protocol вышел слишком рано и пострадал от недостатка времени на доработку

The Callisto Protocol, разработанный Гленом Скофилдом, создателем Dead Space, долгое время рекламировался как духовный наследник этой культовой серии. Однако после выхода в декабре 2022 года игра столкнулась с разочарованием и критикой. По мнению Кая Тацумото из Wccftech, The Callisto Protocol заслуживает 7,2/10.

Хотя The Callisto Protocol выглядит впечатляюще на скриншотах, она страдает от недостатка интересного контента. Двенадцатичасовое путешествие по тюрьме Black Iron Prison кажется растянутым, и многие игроки могут пройти её только один или два раза. Деревья крафта и навыков минимальны, и для полного улучшения оружия требуется большое количество кредитов, что ограничивает возможности геймерам. Ближний бой и общие боевые столкновения кажутся слишком предсказуемыми. Хотя элементы ужасов в игре привлекают внимание, в остальном игра может разочаровать и вызвать желание вернуться к началу.

Почему игра не оправдала ожиданий? Глен Скофилд считает, что главной причиной стало слишком раннее её релиз.

"Я просил ещё три с половиной месяца для завершения работы над игрой, но издатель Krafton настоял на её выходе без задержек. В начале октября мне сказали, что мы получим время, но затем в январе ситуация изменилась. Мне пришлось ускорить работу, чтобы успеть к декабрю 2022 года, что привело к увеличению числа сотрудников и не позволило устранить все проблемы. Выпуск игры на три месяца раньше не сократил её стоимость и привел к значительным затратам."- объясняет Глен Скофилд

Таким образом, он признает, что преждевременный релиз негативно сказался на конечном качестве The Callisto Protocol.

Фото: commons.wikimedia.org/ FR (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)