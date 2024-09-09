Рождаемость в России упала до исторического минимума

В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как указывает ведомство, за первое полугодие 2024 года в России родилось всего 599,6 тысяч детей, что на 16,6 тысяч меньше, чем за тот же период в 2023 году. В июне число новорожденных снизилось еще больше — до 98,6 тысячи, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Нина Останина, председатель комитета Госдумы по охране семьи, недавно предложила инициировать в стране "специальную демографическую операцию". Она подчеркнула необходимость разработки комплексной демографической политики.

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