Рождаемость в России упала до исторического минимума

В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Как указывает ведомство, за первое полугодие 2024 года в России родилось всего 599,6 тысяч детей, что на 16,6 тысяч меньше, чем за тот же период в 2023 году. В июне число новорожденных снизилось еще больше — до 98,6 тысячи, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений.
Нина Останина, председатель комитета Госдумы по охране семьи, недавно предложила инициировать в стране "специальную демографическую операцию". Она подчеркнула необходимость разработки комплексной демографической политики.
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