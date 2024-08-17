Шеф-повар назвал пять лучших сортов яблок для шарлотки — и один неудачный

Август — время шарлотки. Чтобы бисквит получился идеально нежным и воздушным, важно правильно выбрать сорта яблок. Шеф-повар Иван Кудряшов посоветовал использовать для выпечки Гренни Смит, Антоновку, Ренет Симиренко и Голден Делишес.
По словам эксперта, в ресторанах для шарлотки используют Гренни Смит и Ренет Симиренко — они хорошо сохраняют свою структуру: не разваливаются и не раскисают в кашу. При этом сорта кисловаты, поэтому в шарлотку лучше добавить чуть больше сахара.
Идеальным вариантом для шарлотки является комбинация яблок Гренни Смит и Гала, обвалянных в сахарной пудре, поделился фирменным секретом шеф.
Сорта Антоновка и Голден Делишес тоже хорошо подходят для бисквита — они придают выпечке карамельные нотки, отметил Кудряшов.
"Лучше выбирать спелые яблоки, но не перезревшие, чтобы в них был достаточный баланс сахара и они в текстуре самого пирога не выделялись", — посоветовал он.
Не самым удачным для шарлотки является сорт Ред Чиф, предупредил Кудряшов. Он пояснил, что у яблок при запекании начинает горчить кожура, а если они переспелые, то в выпечке просто превратятся в кашу.
Фото: Freepik.
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