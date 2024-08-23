Арестованный экс-чиновник из Бурятии отправится в зону СВО

Бывший руководитель Бичурского района Бурятии Василий Смолин, обвиняемый в избиении мужчины, который в последствии умер, подписал договор с Минобороны РФ и отправится на выполнение служебных обязанностей в зону СВО. Информацию предоставила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

Еще 8 августа 2024 года военкомат подал ходатайство об освобождении обвиняемого из-под стражи, так как с ним был заключен контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

"Поступило ходатайство об освобождении из-под стражи обвиняемого в связи с тем, что он заключил контракт на прохождение военной службы в рядах ВС РФ. Ходатайство было удовлетворено", — рассказали в пресс-службе местного СК.

По данным следствия, 3 декабря 2023 года между экс-чиновником и 51-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого первый трижды ударил другого кулаком по голове. От полученных травм пострадавший скончался на следующий день у себя дома, куда его ранее привез обвиняемый, заявив, что тот якобы упал с кровати.

Смолин на допросах отказался давать показания и не признал свою вину.

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