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Продление ареста: Аяз Шабутдинов останется под стражей до октября
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Арест Аяза Шабутдинова продлён ещё на два месяца

Продление ареста: Аяз Шабутдинов останется под стражей до октября

Таганский районный суд Москвы продлил арест бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Эту информацию подтвердили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Шабутдинов останется в следственном изоляторе до 16 октября, а именно ещё на два месяца.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей," - говорится в официальном заявлении.

Напомним, что Аяз Шабутдинов был арестован в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. В этом деле насчитывается 80 пострадавших. Кроме того, против него заведено ещё пять уголовных дел. Суд также объявил в международный розыск его сообщника по этому делу.

Фото: tagansky.msk.sudrf.ru

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