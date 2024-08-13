Таганский районный суд Москвы продлил арест бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Эту информацию подтвердили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Шабутдинов останется в следственном изоляторе до 16 октября, а именно ещё на два месяца.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей," - говорится в официальном заявлении.
Напомним, что Аяз Шабутдинов был арестован в ноябре 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. В этом деле насчитывается 80 пострадавших. Кроме того, против него заведено ещё пять уголовных дел. Суд также объявил в международный розыск его сообщника по этому делу.
Фото: tagansky.msk.sudrf.ru
Таубер на собиралась покидать Молдавию
Один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер столкнулась с серьезными ограничениями со стороны молдавских властей. Суд запретил ей покидать страну на два месяца, что вызвало волну возмущения в оппозиционных кругах.
Байден отказался давать комментарий по поводу вторжения ВСУ на территорию России
Украинские военные предприняли попытку прорыва на территорию Курской области, что вызвало резкую реакцию Москвы и заставило Запад занять осторожную позицию.
Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр
В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.
Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях
Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.